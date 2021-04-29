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В США обыскали дом адвоката Трампа Рудольфа Джулиани из-за дела, связанного с его деятельностью в Украине

В США обыскали дом адвоката Трампа Рудольфа Джулиани из-за дела, связанного с его деятельностью в Украине

Киев  •  УНН

 • 23711 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Федеральные следователи провели обыск в квартире и офисе Манхэттена Рудольфа Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка, который был личным адвокатом экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Обыски были частью расследования уголовного дела о торговле Джулиани в Украине, пишут американские СМИ. Правоохранители изъяли у Джулиани электронные носители информации.

Федеральные прокуроры пытаются выяснить, занимался Джулиани незаконной работой лобби в интересах украинских чиновников в 2019 году.

В своем заявлении Джулиани опроверг обвинения в незаконном лоббировании.

До президентских выборов 2020 Джулиани пытался раскопать грязь на тогдашнего демократического претендента Джо Байдена и его сына Хантера в Украине.

Федеральные агенты также выполнили поручение на обыск в доме Виктории Тенсинг и Джозефа Дигенова, которые являются супругами, партнерами Джулиани и бывшими прокурорами и изъяли мобильный телефон Тенсинг. Они представляли Дмитрия Фирташа, украинского олигарха, которому в США предъявлены обвинения во взяточничестве и рэкете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джулиани в разговорах с окружающими Зеленского требовал публично расследовать дело Хантера Байдена - WP

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