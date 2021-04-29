В США обыскали дом адвоката Трампа Рудольфа Джулиани из-за дела, связанного с его деятельностью в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Федеральные следователи провели обыск в квартире и офисе Манхэттена Рудольфа Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка, который был личным адвокатом экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Обыски были частью расследования уголовного дела о торговле Джулиани в Украине, пишут американские СМИ. Правоохранители изъяли у Джулиани электронные носители информации.
Федеральные прокуроры пытаются выяснить, занимался Джулиани незаконной работой лобби в интересах украинских чиновников в 2019 году.
В своем заявлении Джулиани опроверг обвинения в незаконном лоббировании.
До президентских выборов 2020 Джулиани пытался раскопать грязь на тогдашнего демократического претендента Джо Байдена и его сына Хантера в Украине.
Федеральные агенты также выполнили поручение на обыск в доме Виктории Тенсинг и Джозефа Дигенова, которые являются супругами, партнерами Джулиани и бывшими прокурорами и изъяли мобильный телефон Тенсинг. Они представляли Дмитрия Фирташа, украинского олигарха, которому в США предъявлены обвинения во взяточничестве и рэкете.
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