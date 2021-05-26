Луценко, Насириов та інші: слідство у США вилучило докази щодо Джуліані з пошти колишніх українських посадовців

Що відомо

Зазначається, що федеральні прокурори Нью-Йорка вилучили докази з електронної пошти, яка, ймовірно, належить Луценко. Зроблено це в рамках розслідування щодо Руді Джуліані. Слідство вивчає, чи порушував Джуліані закон про іноземний лобізм.

Про те, що вилучені електронні листи Луценко, свідчать судові матеріали, про які пише агентство bloomberg.

Самі імена українців були відредаговані, втім редагування зробили так, що імена стало видно при копіюванні тексту і його перегляді в текстовому редакторі.

Деталі

Зазначається, що прокуратура США отримала доступ до аккаунту Луценко приблизно в той же час, коли слідчі також отримали доступ до аккаунту Джуліані в iCloud.

Бонді заяявив, що докази були разом з матеріалами, вилученими Федеральним бюро розслідувань 28 квітня в ході рейдів на будинок і офіс Джуліані.

Як Reuters, так і Bloomberg, пишуть, що Бонді відмовився від коментарів. Представник прокурора США Одрі Штраусс на Манхеттені, де проводять слідство щодо Джуліані, також відмовився від коментарів.

Своєю чергою Reuters пише, що колишній український генпрокурор у вівторок повідомив, що “в нього немає новин” і що він “не спілкувався з Джуліані ані телефоном, ані поштою”.

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Доповнення

Додається, що з-поміж інших осіб, чиї повідомлення були вилучені, є Роман Насиров, а також Олександр Левін.

Так, прокуратура вилучила обліковий запис електронної пошти, яка, як вважається, належала Насирову в грудні 2019 року, а також iPhone і iPad Левіна.

Що передувало

Наприкінці квітня федеральні слідчі провели обшук у квартирі та офісі Манхеттена Рудольфа Джуліані, колишнього мера Нью-Йорка, який був особистим адвокатом екс-президента Дональда Трампа.