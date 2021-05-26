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Луценко, Насириов и другие: следствие в США изъяло доказательства по Джулиани из почты бывших украинских чиновников

Киев • УНН

 • 28408 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который, вероятно, фигурирует в расследовании властей США в отношении адвоката 45-го американского президента Дональда Трампа - Руди Джулиани. Об этом пишут Bloomberg и Reuters, ссылаясь на материалы дела и заявление Джозефа Бонди, адвоката бывшего соратника Джулиани Льва Парнаса, передает УНН.

Луценко, Насириов и другие: следствие в США изъяло доказательства по Джулиани из почты бывших украинских чиновников

Что известно

Отмечается, что федеральные прокуроры Нью-Йорка изъяли доказательства по электронной почте, которая, вероятно, принадлежит Луценко. Сделано это в рамках расследования по Руди Джулиани. Следствие изучает, нарушал Джулиани закон об иностранном лоббизме.

О том, что изъятые электронные письма Луценко, свидетельствуют судебные материалы, о которых пишет агентство bloomberg.

Сами имена украинцев были отредактированы, впрочем редактирования сделали так, что имена стало видно при копировании текста и его просмотре в текстовом редакторе.

Детали

Отмечается, что прокуратура США получила доступ к аккаунту Луценко примерно в то же время, когда следователи также получили доступ к аккаунту Джулиани в iCloud.

Бонди заяявив, что доказательства были вместе с материалами, изъятыми Федеральным бюро расследований 28 апреля в ходе рейдов на дом и офис Джулиани.

Как Reuters, так и Bloomberg, пишут, что Бонди отказался от комментариев. Представитель прокурора США Одри Штраусс на Манхэттене, где проводят следствие по Джулиани, также отказался от комментариев.

В свою очередь Reuters пишет, что бывший украинский генпрокурор во вторник сообщил, что “у него нет новостей” и что он “не общался с Джулиани ни по телефону, ни по почте”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джулиани в разговорах с окружающими Зеленского требовал публично расследовать дело Хантера Байдена — WP

Дополнение

Добавляется, что среди других лиц, чьи сообщения были удалены, есть Роман Насыров, а также Александр Левин.

Так, прокуратура изъяла учетную запись электронной почты, которая, как считается, принадлежало Насырову в декабре 2019 года, а также iPhone и iPad Левина.

Что предшествовало

В конце апреля федеральные следователи провели обыск в квартире и офисе Манхэттена Рудольфа Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка, который был личным адвокатом экс-президента Дональда Трампа.

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