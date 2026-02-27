$43.210.03
Нову редакцію стандарту мови з безбар'єрності схвалено - нацкомісія

Київ • УНН

 • 342 перегляди

Національна комісія зі стандартів державної мови схвалила ІІ редакцію стандарту "Термінологія безбар'єрності" 26 лютого 2026 року. Документ надіслано до Інституту української мови НАН України та інших установ для висновків.

Нову редакцію стандарту мови з безбар'єрності схвалено - нацкомісія

Національна комісія зі стандартів державної мови схвалила нову редакцію стандарту державної мови з безбар'єрності, повідомили у відомстві 27 лютого, пише УНН.

Деталі

"26 лютого 2026 року комісія на своєму засіданні схвалила ІІ редакцію стандарту й надіслала документ до Інституту української мови НАН України та інших наукових установ для надання висновків", - повідомили у нацкомісії про напрацювання стандарту державної мови "Термінологія безбар'єрності".

У нацкомісії при цьому наголосили, що "безбар’єрність – це філософія суспільства без обмежень, яка передбачає створення рівних можливостей для всіх громадян у самореалізації, пересуванні, отриманні та освіті". "Це нова суспільна норма, спрямована на усунення перешкод у різних сферах життя для людей будь-якого віку, стану здоров'я чи соціального статусу", - вказали у нацкомісії. 

Доповнення

Перша леді України Олена Зеленська під час засідання Ради безбар’єрності анонсувала стандарт безбар’єрної мови.

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Національна академія наук України