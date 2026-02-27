Новая редакция стандарта языка по безбарьерности одобрена - нацкомиссия
Киев • УНН
Национальная комиссия по стандартам государственного языка одобрила II редакцию стандарта "Терминология безбарьерности" 26 февраля 2026 года. Документ направлен в Институт украинского языка НАН Украины и другие учреждения для заключений.
Национальная комиссия по стандартам государственного языка одобрила новую редакцию стандарта государственного языка по безбарьерности, сообщили в ведомстве 27 февраля, пишет УНН.
Детали
"26 февраля 2026 года комиссия на своем заседании одобрила II редакцию стандарта и направила документ в Институт украинского языка НАН Украины и другие научные учреждения для предоставления заключений", - сообщили в нацкомиссии о наработке стандарта государственного языка "Терминология безбарьерности".
В нацкомиссии при этом подчеркнули, что "безбарьерность – это философия общества без ограничений, которая предусматривает создание равных возможностей для всех граждан в самореализации, передвижении, получении и образовании". "Это новая общественная норма, направленная на устранение препятствий в различных сферах жизни для людей любого возраста, состояния здоровья или социального статуса", - указали в нацкомиссии.
Дополнение
Первая леди Украины Елена Зеленская во время заседания Совета безбарьерности анонсировала стандарт безбарьерного языка.