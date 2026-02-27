Новая редакция стандарта языка по безбарьерности одобрена - нацкомиссия

$43.210.03
51.020.06
ukenru
Эксклюзив
15:15 • 1934 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 5424 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
11:15 • 17460 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
10:21 • 21072 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 30077 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 47317 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 43022 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 37947 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 32471 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 52477 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
74%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Стандарт безбарьерного языка появится в Украине - Зеленская27 февраля, 06:53 • 7948 просмотра
Военная машина рф под давлением, регионы ощущают падение доходов - СМИ10:09 • 7044 просмотра
На Бали проверяют ДНК матери похищенного украинца после обнаружения фрагментов тела11:04 • 5968 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 11979 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 5254 просмотра
публикации
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины15:45 • 726 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 3628 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 5248 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 11974 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
Эксклюзив
11:15 • 17460 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Запорожье
Словакия
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 19541 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 50254 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 59791 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 61999 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 63448 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Google Play
Таймс

Новая редакция стандарта языка по безбарьерности одобрена - нацкомиссия

Киев • УНН

 • 936 просмотра

Национальная комиссия по стандартам государственного языка одобрила II редакцию стандарта "Терминология безбарьерности" 26 февраля 2026 года. Документ направлен в Институт украинского языка НАН Украины и другие учреждения для заключений.

Новая редакция стандарта языка по безбарьерности одобрена - нацкомиссия

Национальная комиссия по стандартам государственного языка одобрила новую редакцию стандарта государственного языка по безбарьерности, сообщили в ведомстве 27 февраля, пишет УНН.

Детали

"26 февраля 2026 года комиссия на своем заседании одобрила II редакцию стандарта и направила документ в Институт украинского языка НАН Украины и другие научные учреждения для предоставления заключений", - сообщили в нацкомиссии о наработке стандарта государственного языка "Терминология безбарьерности".

В нацкомиссии при этом подчеркнули, что "безбарьерность – это философия общества без ограничений, которая предусматривает создание равных возможностей для всех граждан в самореализации, передвижении, получении и образовании". "Это новая общественная норма, направленная на устранение препятствий в различных сферах жизни для людей любого возраста, состояния здоровья или социального статуса", - указали в нацкомиссии.

Дополнение

Первая леди Украины Елена Зеленская во время заседания Совета безбарьерности анонсировала стандарт безбарьерного языка.

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Национальная академия наук Украины