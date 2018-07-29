Новий видавець The New York Times попросив Трампа припинити нападки на працівників ЗМІ

Трамп раніше неодноразово звинувачував ліберальні американські ЗМІ в тому, що вони, на його думку, упереджено ставляться до нього і до рішень його адміністрації. Президент стверджував, що такі телеканали, як CNN, NBC, ABC, а також ряд друкованих видань, включаючи The New York Times, публікують так звані фейкові новини, тобто недостовірну інформацію.

За словами Сульцбергера, до нього від Білого дому надійшло запрошення зустрітися з Трампом, і він вирішив його прийняти. Як зазначив видавець, в ході бесіди він висловив стурбованість у зв’язку з “глибоко тривожною риторикою президента, спрямованою проти преси”. Сульцбергер також заявив, що висловлювання лідера США з приводу працівників ЗМІ стають “все більш небезпечними”.

“Я сказав йому (Трампу), що, хоча фраза „фейкові новини“ не відповідає дійсності і завдає шкоди, я набагато більше стурбований тим, що він називає журналістів „ворогами народу“, — сказано в заяві Сульцбергера. — Я попередив його, що ці провокаційні слова сприяють зростанню погроз по відношенню до журналістів і приведуть до насильства”.

Видавець The New York Times, за його власними словами, також заявив президенту, що така риторика може служити для “деяких режимів” в інших країнах “виправданням переслідування журналістів”. Така поведінка “піддає життя небезпеці і підриває демократичні ідеали” США, сказав Сульцбергер. “Я попросив його переглянути (позицію по відношенню до) його широкого роду нападок на журналістів, які, як я вважаю, небезпечні і шкідливі для нашої країни”, — підкреслив він.

37-річний Артур Грегг Сульцбергер став видавцем The New York Times в січні поточного року. До цього посаду займав його батько Артур Окс Сульцбергер, який пропрацював видавцем газети, яка вважається флагманом американської журналістики, близько 25 років.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що допустить припинення роботи федерального уряду, якщо демократи не проголосують за законопроект про охорону кордонів.