Новый издатель The New York Times попросил Трампа прекратить нападки на работников СМИ

Трамп ранее неоднократно обвинял либеральные американские СМИ в том, что они, по его мнению, предвзято относятся к нему и к решениям его администрации. Президент утверждал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, а также ряд печатных изданий, включая The New York Times, публикуют так называемые фейковые новости, то есть недостоверную информацию.

По словам Сульцбергера, к нему от Белого дома поступило приглашение встретиться с Трампом, и он решил его принять. Как отметил издатель, в ходе беседы он выразил озабоченность в связи с “глубоко тревожной риторикой президента, направленной против прессы”. Сульцбергер также заявил, что высказывания лидера США по поводу работников СМИ становятся “все более опасными”.

“Я сказал ему (Трампу), что, хотя фраза „фейковые новости“ не соответствует действительности и наносит вред, я гораздо больше обеспокоен тем, что он называет журналистов „врагами народа“, — сказано в заявлении Сульцбергера. — Я предупредил его, что эти провокационные слова способствуют росту угроз в отношении журналистов и приведут к насилию”.

Издатель The New York Times, по его собственным словам, также заявил президенту, что такая риторика может служить для “некоторых режимов” в других странах “оправданием преследования журналистов”. Такое поведение “подвергает жизни опасности и подрывает демократические идеалы” США, сказал Сульцбергер. “Я попросил его пересмотреть (позицию по отношению к) его широкого рода нападкам на журналистов, которые, как я считаю, опасны и вредны для нашей страны”, — подчеркнул он.

37-летний Артур Грегг Сульцбергер стал издателем The New York Times в январе текущего года. До этого должность занимал его отец Артур Окс Сульцбергер, который проработал издателем газеты, считающейся флагманом американской журналистики, около 25 лет.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что допустит прекращение работы федерального правительства, если демократы не проголосуют за законопроект об охране границ.