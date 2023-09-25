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Новий сезон американського серіалу “Мільярди” буде присвячений Україні – Єрмак

Новий сезон американського серіалу “Мільярди” буде присвячений Україні – Єрмак

Київ • УНН

 • 400747 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запросить творців серіалу «Мільярди» до України. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. За словами Єрмака, у новому сезоні серіалу «Мільярди» тема боротьби України за незалежність — у головному фокусі, передає УНН.

Цитата

«У новому сезоні серіалу «Мільярди» тема України та нашої боротьби за незалежність у головному фокусі. Буду радий запросити творців серіалу — Браяна Коппельмана, Девіда Левіна та Ендрю Росса Соркіна до України. Більше зброї для нашої держави — гарний меседж», — написав керівник Офісу президента.

Довідка

Сьомий та останній сезон американського телесеріалу «Мільярди» (Billions) почали показувати 11 серпня на американських платформах ParamountPlus та Showtime. У фінальному сезоні американський мільярдер Боббі Аксельрод (Деміен Льюїс) та російський олігарх Григорій Андолов (Джон Малкович) купують та переправляють зброю в Україну. Аксельрод також розмовляє з президентом Володимиром Зеленським.

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