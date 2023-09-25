Новый сезон американского сериала "Миллиарды" будет посвящен Украине - Ермак
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак пригласит создателей сериала «Миллиарды» в Украину. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. По словам Ермака, в новом сезоне сериала «Миллиарды» тема борьбы Украины за независимость — в главном фокусе, передает УНН.
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«В новом сезоне сериала «Миллиарды» тема Украины и нашей борьбы за независимость в главном фокусе. Буду рад пригласить создателей сериала — Брайана Коппельмана, Дэвида Левина и Эндрю Росса Соркина в Украину. Больше оружия для нашего государства — хороший месседж», — написал руководитель Офиса президента.
Справка
Седьмой и последний сезон американского телесериала «Миллиарды» (Billions) начали показывать 11 августа на американских платформах ParamountPlus и Showtime. В финальном сезоне американский миллиардер Бобби Аксельрод (Дэмиен Льюис) и российский олигарх Григорий Андолов (Джон Малкович) покупают и переправляют оружие в Украину. Аксельрод также разговаривает с президентом Владимиром Зеленским.
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