Новий рік у поїздах зустрічатимуть близько 5,5 тис. пасажирів

“Загалом у цю святкову добу курсуватиме 60 пасажирських поїздів. Станом на 31 грудня пасажири викупили понад 5,4 тис. місць у поїзди, які курсуватимуть у новорічну ніч. Найпопулярнішим традиційно в цю пору року став західний напрямок”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що цьогоріч Укрзалізниця додатково призначила 17 поїздів для перевезення пасажирів під час зимових свят. Перевізник врахував побажання пасажирів та призначив поїзди в найпопулярніших напрямках.

Нагадаємо, в Укрзалізниці запевнили, що не обмежуватимуть залізничне сполучення на локдауні.