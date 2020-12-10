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В Укрзалізниці запевнили, що не обмежуватимуть залізничне сполучення на локдауні

В Укрзалізниці запевнили, що не обмежуватимуть залізничне сполучення на локдауні

Київ • УНН

 • 23687 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Залізничне сполучення під час локдауну у січні не буде обмежено. Таку заяву зробили у пресслужбі АТ "Укрзалізниця", передає УНН.

"Під час січневого локдауну поїзди продовжать курсувати. Укрзалізниця забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей", - повідомили у компанії.

При цьому Укрзалізниця привітала рішення уряду не обмежувати транспортне сполучення під час чергового посилення карантину в країні. "Укрзалізниця як частина критичної інфраструктури продовжуватиме працювати. Ми дамо можливість всім тим, хто все ж муситиме пересуватись, зробити це в найбільш безпечний спосіб, дамо змогу в нашому приміському сполученні дістатися до роботи працівникам критичних підприємств, у тому числі тисячам медиків, які доїжджають до лікарень залізницею", — зазначив член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Також у компанії закликали пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком. 

Нагадаємо, Кабінет міністрів України готується ввести локдаун з 8 по 24 січня, щоб стримати розповсюдження коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій зазначив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень у січні 2021 року - автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння.

Як повідомлялося раніше, Укрзалізниця призначила кілька додаткових поїздів на зимові свята і відновила курсування деяких інших.

Зауважимо, на тлі карантинних обмежень цього року значно скоротилася кількість проданих квитків на поїзди в Україні. Так, за даними УЗ, цього року, станом на 10 грудня, продано 18 310 422 квитків, тоді як за 2019 рік було продано 53 355 715 квитків.

Додамо, торік новорічну ніч у поїздах провели близько 17 тисяч пасажирів. Загалом у цю святкову добу курсувало 126 пасажирських поїздів.

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