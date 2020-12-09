Укразалізниця відновила курсування поїзду до Закарпаття на новорічні свята
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Укрзалізниця відновила курсування поїзда Миколаїв – Рахів до новорічних свят. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
“Укрзалізниця продовжує активно готуватись до перевезень пасажирів під час зимових свят. Зокрема, відновлюється курсування поїзда №134/133 Миколаїв – Рахів”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що із Миколаєва поїзд відправлятиметься 23, 25, 26, 28, 29 та 31 грудня 2020 року, а також 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 та 16 січня 2021 року. Із Рахова поїзд курсуватиме 25, 27, 28, 30 та 31 грудня 2020 року, а також 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 та 18 січня 2021 року.
“Квитки на поїзд можна придбати в залізничних касах та онлайн”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні призначили три додаткові поїзди на зимові свята - до Івано-Франківська та Ворохти.