В Україні призначили три додаткові поїзди на зимові свята

"Укрзалізниця продовжує активно готуватись до перевезень пасажирів під час новорічних свят. Так, компанія призначила три поїзди у популярних напрямках", - сказано у повідомленні.

Призначено курсування таких додаткових поїздів:



№143/144 Київ — Івано-Франківськ, Ворохта; поїзд із Києва відправиться 25, 27 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня. Зворотно поїзд відправлятиметься 26 та 28 грудня, а також 3, 5, 7 та 9 січня. Варто зазначити, що 29 грудня поїзд курсуватиме тільки до Івано-Франківська.



№149/150 Полтава — Ворохта; поїзд з Полтави відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. В зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.



№129/130 Кременчук — Івано-Франківськ; поїзд з Кременчука відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. В зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.



Раніше Укрзалізниця до новорічних та різдвяних свят вже відновила курсування та призначила низку поїздів у популярних напрямках: Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів та Хмельницький – Лисичанськ.

Нагадаємо, в уряді заявляли, що не планують зупиняти транспорт, у тому числі й залізничний, у разі локдауну - жорсткого карантину через коронавірус. Так, міністр інфраструктури Владислав Криклій запевняв, що не планується обмежувати будь-який транспорт, і міські, внутрішньообласні, міжміські перевезення та залізниця будуть працювати. Голова МОЗ Максим Степанов також не бачить необхідності зупиняти транспорт при локдауні.

Зауважимо, на тлі карантинних обмежень цього року значно скоротилася кількість проданих квитків на поїзди в Україні. Так, за даними УЗ, цього року, станом на 6 грудня, продано 18 140 774 квитків, тоді як за 2019 рік було продано 53 355 715 квитків.

Додамо, торік новорічну ніч у поїздах провели близько 17 тисяч пасажирів. Загалом у цю святкову добу курсувало 126 пасажирських поїздів.