Степанов не бачить необхідності зупиняти транспорт при локдауні

"Для нас введення будь-яких карантинних обмежень і жорсткого карантину пов’язано з одним – нам треба зменшити тиск на медичну систему. Це – головний показник, який ми беремо до уваги. Тиск зменшується через розірвання ланцюга передачі хвороби. Уявімо собі, якщо у нас все зачинено окрім продуктових магазинів та аптек, але у той же час є критична інфраструктура, яка працює – ті ж лікарні працюють, та медичні працівники повинні доїжджати до лікарень або електростанцій, тощо. З точки зору епідеміології і того, що у нас все, що буде прописано в жорсткому карантині, буде зачинено, ми не вважаємо, що це створюватиме проблему і вплине на показники захворюваності - не закриття транспорту", - сказав Степанов.

На його думку, у такому разі у громадському транспорті просто за жодних умов "не буде години-пік".

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що питання закриття транспорту не порушується під час консультацій щодо введення жорсткішого карантину.