В Украине назначили три дополнительных поезда на зимние праздники
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Украине назначили три дополнительных поезда на зимние праздники - в Ивано-Франковск и Ворохту. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АО "Укрзализныця".
"Укрзализныця продолжает активно готовиться к перевозкам пассажиров во время новогодних праздников. Так, компания назначила три поезда в популярных направлениях", - говорится в сообщении.
Назначено курсирование таких дополнительных поездов:
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- №143/144 Киев - Ивано-Франковск, Ворохта; поезд из Киева отправится 25, 27 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января. Обратно поезд будет отправляться 26 и 28 декабря, а также 3, 5, 7 и 9 января. Стоит отметить, что 29 декабря поезд будет курсировать только в Ивано-Франковск.
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- №149/150 Полтава - Ворохта; поезд из Полтавы отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.
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- №129/130 Кременчуг - Ивано-Франковск; поезд из Кременчуга будет отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.
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Ранее Укрзализныця к новогодним и рождественским праздникам уже возобновила курсирование и назначила ряд поездов в популярных направлениях: Киев - Солотвино, Одесса - Львов (Ужгород)/Рахов, Ковель - Одесса, Мариуполь - Львов и Хмельницкий - Лисичанск.
Напомним, в правительстве заявляли, что не планируют останавливать транспорт, в том числе и железнодорожный, в случае локдауна - жесткого карантина из-за коронавируса. Так, министр инфраструктуры Владислав Криклий уверял, что не планируется ограничивать какой-либо транспорт, и городские, внутриобластные, междугородные перевозки и железная дорога будут работать. Глава Минздрава Максим Степанов также не видит необходимости останавливать транспорт при локдауне.
Отметим, на фоне карантинных ограничений в этом году значительно сократилось количество проданных билетов на поезда в Украине. Так, по данным УЗ, в этом году, по состоянию на 6 декабря, продано 18 140 774 билетов, тогда как за 2019 год было продано 53 355 715 билетов.
Добавим, в прошлом году новогоднюю ночь в поездах провели около 17 тысяч пассажиров. Всего в эти праздничные сутки курсировало 126 пассажирских поездов.