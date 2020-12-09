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Укрзализныця возобновила курсирование поезда на Закарпатье на новогодние праздники

Укрзализныця возобновила курсирование поезда на Закарпатье на новогодние праздники

Киев  •  УНН

 • 13160 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Укрзализныця возобновила курсирование поезда Николаев - Рахов к новогодним праздникам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"Укрзализныця продолжает активно готовиться к перевозкам пассажиров во время зимних праздников. В частности, восстанавливается курсирование поезда №134/133 Николаев - Рахов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из Николаева поезд будет отправляться 23, 25, 26, 28, 29 и 31 декабря 2020 года, а также 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 и 16 января 2021 года. Из Рахова поезд будет курсировать 25, 27, 28, 30 и 31 декабря 2020 года, а также 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 и 18 января 2021 года.

"Билеты на поезд можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн", - указано в сообщении.

Напомним, в Украине назначили три дополнительных поезда на зимние праздники - в Ивано-Франковск и Ворохту.

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