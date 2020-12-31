Новый год в поездах будут встречать около 5,5 тыс. пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Более 5,4 тыс. пассажиров будут встречать Новый год в поездах. Самым популярным оказалось западное направление. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
"Всего в эти праздничные сутки будут курсировать 60 пассажирских поездов. По состоянию на 31 декабря пассажиры выкупили свыше 5,4 тыс. мест в поездах, которые будут курсировать в новогоднюю ночь. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление", - говорится в сообщении.
Указано, что в этом году Укрзализныця дополнительно назначила 17 поездов для перевозки пассажиров во время зимних праздников. Перевозчик учел пожелания пассажиров и назначил поезда в самых популярных направлениях.
Напомним, в Укрзализныце заверили, что не будут ограничивать железнодорожное сообщение на локдауне.