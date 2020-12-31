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Новый год в поездах будут встречать около 5,5 тыс. пассажиров

Киев • УНН

 • 11741 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Более 5,4 тыс. пассажиров будут встречать Новый год в поездах. Самым популярным оказалось западное направление. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

Новый год в поездах будут встречать около 5,5 тыс. пассажиров

"Всего в эти праздничные сутки будут курсировать 60 пассажирских поездов. По состоянию на 31 декабря пассажиры выкупили свыше 5,4 тыс. мест в поездах, которые будут курсировать в новогоднюю ночь. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление", - говорится в сообщении.

Указано, что в этом году Укрзализныця дополнительно назначила 17 поездов для перевозки пассажиров во время зимних праздников. Перевозчик учел пожелания пассажиров и назначил поезда в самых популярных направлениях.

Напомним, в Укрзализныце заверили, что не будут ограничивать железнодорожное сообщение на локдауне.

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