Новий раунд переговорів з Росією заплановано на 2 березня - Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Другий раунд перемовин з Росією відбудеться ввечері 2 березня, делегації будуть у тому ж складі, повідомив Суспільному радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович, пише УНН.
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"Перемовини будуть сьогодні ввечері. Це буде другий раунд. Я думаю, буде все так само. Нічого не зміниться. Ми стоятимемо на своєму. Склад той самий", — розповів Суспільному радник керівника ОП Олексій Арестович.
Раніше
У Білорусі сказали, завершуються останні приготування до російсько-українських переговорів. За даними РосЗМІ, їх час зсувається.
Доповнення
28 лютого на кордоні з Білоруссю відбулися переговори між Україною та Росією. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що делегації повертаються до своїх країн для консультацій.
Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Президент України Володимир Зеленський повністю поінформований, до дрібних деталей, про розмову, яка відбулася між українською та російською делегацією. Україна визначиться зі своєю позицією і тоді готуватиметься до нової.