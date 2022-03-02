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У Білорусі кажуть, завершуються останні приготування до російсько-українських переговорів. За даними РосЗМІ, їх час зсувається

У Білорусі кажуть, завершуються останні приготування до російсько-українських переговорів. За даними РосЗМІ, їх час зсувається

Київ • УНН

 • 478396 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Наразі останні приготування до нового раунду переговорів української та російської делегацій вже завершуються. Про це повідомив речник білоруського МЗС Анатолій Глаз, пише УНН.

Цитата

“Неодноразово заявляли, що ми готові зробити все можливе та організувати зустріч у будь-який момент. Наразі останні приготування вже завершуються. Білорусь підготовлена ​​до будь-якого розвитку подій. Головне, щоб домовилися делегації”, — йдеться у заяві у Twitter.

Деталі

За даними джерел РосЗМІ, час самих переговорів зсувається. Також вони повідомили, що новий раунд переговорів між делегаціями Росії та України нібито пройде на території Білорусі — у Біловезькій пущі.

Раніше

28 лютого на кордоні з Білоруссю відбулися переговори між Україною та Росією. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що делегації повертаються до своїх країн для консультацій.

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Президент України Володимир Зеленський повністю поінформований, до дрібних деталей, про розмову, яка відбулася між українською та російською делегацією. Україна визначиться зі своєю позицією і тоді готуватиметься до нової.

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