В Беларуси говорят, завершаются последние приготовления к российско-украинским переговорам. По данным росСМИ, их время сдвигается
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Сейчас последние приготовления к новому раунду переговоров украинской и российской делегаций уже завершаются. Об этом сообщил спикер белорусского МИД Анатолий Глаз, пишет УНН.
Цитата
“Неоднократно заявляли, что мы готовы сделать все возможное и организовать встречу в любой момент. В настоящее время последние приготовления уже завершаются. Беларусь подготовлена к любому развитию событий. Главное, чтобы договорились делегации", - говорится в заявлении в Twitter.
Детали
По данным источников росСМИ, время самих переговоров сдвигается. Также они сообщили, что новый раунд переговоров между делегациями России и Украины якобы пройдет на территории Беларуси — в Беловежской пуще.
Ранее
28 февраля на границе с Беларусью состоялись переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.
Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Президент Украины Владимир Зеленский полностью проинформирован, до мелких деталей, о разговоре, который состоялся между украинской и российской делегацией. Украина определится со своей позицией и тогда будет готовиться к новой.