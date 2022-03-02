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15 марта, 19:03 • 73453 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 117198 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111241 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 105914 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 91007 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 90930 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 79726 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Новый раунд переговоров с Россией запланирован на 2 марта - Арестович

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Второй раунд переговоров с Россией состоится вечером 2 марта, делегации будут в том же составе, сообщил Общественному советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович, пишет УНН.

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"Переговоры будут сегодня вечером. Это будет второй раунд. Я думаю, будет все так же. Ничего не изменится. Мы будем стоять на своем. Состав тот же", - рассказал Общественному советник руководителя ОП Алексей Арестович.

Ранее

В Беларуси сказали, что завершаются последние приготовления к российско-украинским переговорам. По данным росСМИ, их время сдвигается.

Дополнение

28 февраля на границе с Беларусью состоялись переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Президент Украины Владимир Зеленский полностью проинформирован, до мелких деталей, о разговоре, который состоялся между украинской и российской делегацией. Украина определится со своей позицией и тогда будет готовиться к новой.

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