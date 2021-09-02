Новий пакет допомоги Україні від США стурбував Кремль

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“Ми вважаємо, що потенційно це може бути причиною для непередбачуваних дій української сторони в плані спроб силового врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту (російської агресії проти України — ред.) на південному сході, це дуже небезпечно”, — цитує “Коммерсант” представника Кремля.

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Як пише агентство ТАСС, Пєсков також заявив, що Росії, і зокрема Володимиру Путіну, “зовсім не подобається” наближення військової інфраструктури НАТО до її кордонів.



Коментуючи вчорашню зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена, прес-секретар заявив, що нібито країни “дружать не для себе, а проти Росії”.

Додамо

Напередодні у Вашингтоні відбулася зустріч Зеленського і Байдена.



За підсумками зустрічі сторони опублікували спільну заяву, в якій, крім іншого, йдеться про протидію російської агресії.



Також в документі йдеться, що Штати оголошують про новий пакет безпеки допомоги в обсязі 60 млн. доларів, що включає купівлю систем “Джавелін” та інше оборонне летальне і нелетальне обладнання, яке дозволить Україні “більш ефективно захищати себе від російської агресії”.

Крім того, президент Володимир Зеленський запропонував американському колезі Джо Байдена формат по імплементації США до мирного врегулювання на Донбасі.