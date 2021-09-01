У Вашингтоні завершилась зустріч Зеленського та Байдена

Деталі

Так, близько 23:20 за київським часом Зеленський покинув Білий дім. Зустріч тривала близько двох годин, вона розпочалась після 21:00 за Києвом.

За інформацією Офісу Президента, на переговорах сьогодні спочатку мали відбутись перемовини у розширеному форматі, після цього – розмова віч-на-віч.

Додамо

ОП раніше оприлюднив спільну заяву за підсумками переговорів. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”.



