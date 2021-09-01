У Вашингтоні завершилась зустріч Зеленського та Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Вашингтоні щойно завершились переговори президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена, передає кореспондент УНН.
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Так, близько 23:20 за київським часом Зеленський покинув Білий дім. Зустріч тривала близько двох годин, вона розпочалась після 21:00 за Києвом.
За інформацією Офісу Президента, на переговорах сьогодні спочатку мали відбутись перемовини у розширеному форматі, після цього – розмова віч-на-віч.
Додамо
ОП раніше оприлюднив спільну заяву за підсумками переговорів. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”.