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Новый пакет помощи Украине от США обеспокоил Кремль

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Военную помощь, обещанную Соединенными Штатами Украине, в Кремле считают “опасной”. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в четверг, передает УНН.

Цитата

"Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта (российской агрессии против Украины — ред.) на юго-востоке, это очень опасно“,— цитирует “Коммерсант” представителя Кремля.

Детали

Как пишет агентство ТАСС, Песков также заявил, что России, и в частности Владимиру Путину, “совсем не нравится” приближение военной инфраструктуры НАТО к ее границам.

Комментируя вчерашнюю встречу президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена, пресс-секретарь заявил, что якобы страны “дружат не для себя, а против России”.

Добавим

Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Зеленского и Байдена.

По итогам встречи стороны опубликовали совместное заявление, в котором, помимо прочего, говорится о противодействии российской агрессии.

Также в документе говорится, что Штаты объявляют о новом пакете безопасности помощи в объеме 60 млн. долларов, что включает покупку систем “Джавелин” и прочее оборонное летальное и нелетального оборудование, которое позволит Украине “более эффективно защищать себя от российской агрессии”.

Кроме того, президент Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдена формат по имплементации США к мирному урегулированию на Донбассе.

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