Новый пакет помощи Украине от США обеспокоил Кремль
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Военную помощь, обещанную Соединенными Штатами Украине, в Кремле считают “опасной”. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в четверг, передает УНН.
Цитата
"Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта (российской агрессии против Украины — ред.) на юго-востоке, это очень опасно“,— цитирует “Коммерсант” представителя Кремля.
Детали
Как пишет агентство ТАСС, Песков также заявил, что России, и в частности Владимиру Путину, “совсем не нравится” приближение военной инфраструктуры НАТО к ее границам.
Комментируя вчерашнюю встречу президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена, пресс-секретарь заявил, что якобы страны “дружат не для себя, а против России”.
Добавим
Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Зеленского и Байдена.
По итогам встречи стороны опубликовали совместное заявление, в котором, помимо прочего, говорится о противодействии российской агрессии.
Также в документе говорится, что Штаты объявляют о новом пакете безопасности помощи в объеме 60 млн. долларов, что включает покупку систем “Джавелин” и прочее оборонное летальное и нелетального оборудование, которое позволит Украине “более эффективно защищать себя от российской агрессии”.
Кроме того, президент Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдена формат по имплементации США к мирному урегулированию на Донбассе.