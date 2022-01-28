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Шахед-136

Новий коронавірусний антирекорд в Одеській області – 2406 хворих

Новий коронавірусний антирекорд в Одеській області – 2406 хворих

Київ • УНН

 • 13394 перегляди

ОДЕСА. 28 січня. УНН. За даними на ранок 28 січня, на Одещині зафіксовано новий антирекорд щодо захворювання на коронавірус – 2406 осіб за добу, від ускладнень померло 4 особи, передає УНН з посиланням на дані департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА.

Новий показник побив антирекорд минулої доби – 1939 випадків.

Загалом за час пандемії на Одещині захворіло 256 396 осіб, 5708 із них померли. 232 336 одужали, у тому числі 210 за добу. З початку вакцинальної кампанії на Одещині зробили 1,6 мільйона щеплень, з яких 823 тисячі першою дозою, 806 тисяч другою, 516 додатковою та 11 тисяч – бустерною.

Зазначимо, що на початку січня добова захворюваність на коронавірус у регіоні становила менше ніж 100 осіб. У грудні максимальна добова захворюваність у регіоні досягала рівня у 862 випадків. У листопаді добова захворюваність в області трималася на рівні півтори тисячі.

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