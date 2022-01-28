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15 марта, 19:03 • 104100 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 137500 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120024 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113789 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102885 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100479 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88934 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Новый коронавирусный антирекорд в Одесской области - 2406 больных

Новый коронавирусный антирекорд в Одесской области - 2406 больных

Киев • УНН

 • 13388 просмотра

ОДЕССА. 28 января. УНН. По данным на утро 28 января, в Одесской области зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 2406 человек за сутки, от осложнений умерло 4 человека, передает УНН со ссылкой на данные департамента здравоохранения Одесской ОГА.

Новый показатель побил антирекорд за прошедшие сутки - 1939 случаев.

Всего за время пандемии в Одесской области заболело 256 396 человек, 5708 из них умерли. 232 336 выздоровели, в том числе 210 за сутки. С начала вакцинальной кампании в Одесской области сделали 1,6 миллиона прививок, из которых 823 тысячи первой дозой, 806 тысяч второй, 516 и 11 тысяч - бустерной.

Отметим, что в начале января суточная заболеваемость коронавирусом в регионе составила меньше 100 человек. В декабре максимальная суточная заболеваемость в регионе достигала уровня в 862 случаев. В ноябре суточная заболеваемость в области держалась на уровне полутора тысяч.

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