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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Новий графік поїздів в Україні: запускають ще два рейси

Новий графік поїздів в Україні: запускають ще два рейси

Київ • УНН

 • 353737 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Укрзалізниця повідомила, що відкриває продажі на ще два анонсовані у новому графіку маршрутів рейси, пише УНН.

Деталі

Йдеться про такі рейси:

  • №266/265 Ужгород — Ковель відправлятиметься з 17 листопада по непарних з Ужгорода о 21:20, до Ковеля прибуватиме о 13:50. В зворотному напрямку, з Ковеля, поїзд відправлятиметься з 18 листопада по парних о 14:58, до Ужгорода прибуватиме о 6:52.
  • №65/66 Харків — Умань (через Дніпро) відправлятиметься з Харкова з 17 листопада по непарних числах о 17:49 і прибуватиме в Умань о 9:30. В зворотному напрямку, з Умані, поізд відправлятиметься по парних о 17:40, і прибуватиме до Харкова о 9:51.

"Квитки вже доступні на сайті, в застосунку Укрзалізниці та в чат-ботах. Приємних подорожей до перемоги!" - вказали в УЗ.

Нагадаємо

Укрзалізниця з 5 листопада змінила графік руху і тоді запустила чотири нових рейси.

Так, оновлений графік руху поїздів передбачає 14 нових рейсів, серед яких 4 поїзди міжнародного сполучення, 4 нових рейси Інтерсіті+ та 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.

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