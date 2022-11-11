Новий графік поїздів в Україні: запускають ще два рейси

Деталі

Йдеться про такі рейси:



№266/265 Ужгород — Ковель відправлятиметься з 17 листопада по непарних з Ужгорода о 21:20, до Ковеля прибуватиме о 13:50. В зворотному напрямку, з Ковеля, поїзд відправлятиметься з 18 листопада по парних о 14:58, до Ужгорода прибуватиме о 6:52.



№65/66 Харків — Умань (через Дніпро) відправлятиметься з Харкова з 17 листопада по непарних числах о 17:49 і прибуватиме в Умань о 9:30. В зворотному напрямку, з Умані, поізд відправлятиметься по парних о 17:40, і прибуватиме до Харкова о 9:51.



"Квитки вже доступні на сайті, в застосунку Укрзалізниці та в чат-ботах. Приємних подорожей до перемоги!" - вказали в УЗ.

Нагадаємо

Укрзалізниця з 5 листопада змінила графік руху і тоді запустила чотири нових рейси.

Так, оновлений графік руху поїздів передбачає 14 нових рейсів, серед яких 4 поїзди міжнародного сполучення, 4 нових рейси Інтерсіті+ та 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.