Новый график поездов в Украине: запускают еще два рейса

Детали

Речь идет о следующих рейсах:



№266/265 Ужгород — Ковель будет отправляться с 17 ноября по нечетным из Ужгорода в 21:20, в Ковель будет прибывать в 13:50. В обратном направлении из Ковеля поезд будет отправляться с 18 ноября по четным в 14:58, в Ужгород будет прибывать в 6:52.



№65/66 Харьков — Умань (через Днепр) будет отправляться из Харькова с 17 ноября по нечетным числам в 17:49 и прибывать в Умань в 9:30. В обратном направлении, из Умани, поезд будет отправляться по четным в 17:40 и прибывать в Харьков в 9:51.



"Билеты уже доступны на сайте, в приложении Укрзализныци и в чат-ботах. Приятных путешествий к победе!" - указали в УЗ.

Напомним

Укрзализныця с 5 ноября изменила график движения и тогда запустила четыре новых рейса.

Так, обновленный график движения поездов предусматривает 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения, 4 новых рейса Интерсити+ и 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.