Новий антитютюновий законопроект Лади Булах виявився копією старого і не буде прийнятий парламентом - ЗМІ

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Законопроект № 4358, рекомендований Комітетом Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування до першого читання, може істотно перекроїти ринок традиційних сигарет. При цьому його ініціатори пропонують ряд поправок до законодавства, багато з яких не лише не сприятимуть поліпшенню здоров’я нації, а й зашкодять українській економіці. Раніше спроби зробити схоже не знаходили підтримки парламенту, в цей раз буде аналогічно, йдеться в статті видання “Hubs”.

Законопроекту № 4358 передував проект під номерм № 2813 — він вже обговорювався профільним Комітетом раніше і був відправлений на доопрацювання через радикальность пропозицій, яки містились у ньому.

Ініціатори закону — народний депутат Лада Булах та громадська організація “Життя” — після чергової невдалої спроби ввести нові і непідкріплені обгрунтованими розрахунками правила на ринку тютюну на цей раз вирішили відмовитися від деяких своїх ідей (наприклад, заборонити брендування упаковки), але все одно в доопрацьованій версії законопроекту під робочим номером № 2813-Д (який отримав при реєстрації № 4358) залишили майже всі ті пункти, які і стали причиною відхилення Комітетом первісної версії документа.

Так, в оновленій версії непрохідного законопроекту залишилася заборона на виробництво пачок із закругленими краями, який вже був відхилений Комітетом. Як зазначає “Hubs”, прийняття такої пропозиції потребує дорогого переобладнання тютюнових фабрик і призведе до значного економічного збитку для країни, бо Україна щороку експортує сигарет на кілька сотень мільйонів доларів, в тому числі і в країни Євросоюзу. Як зазначає видання, український держбюджет ризикує недорахуватися цих грошей в разі зміни дизайну пачок — Булах вважає, що пачки повинні бути виключно кубічної форми.

Також в оновленому законопроекті залишилася заборона на видиму викладку тютюнових виробів в магазинах, який вже відхилявся парламентом не один, а два рази. “Не існує ніяких доказів того, що, якщо прибрати сигарети з вітрин, їх будуть купувати менше. Може, будуть купувати менше легальних сигарет, але підробки і контрабанду будуть купувати більше: вони брендовані, доступні погляду споживача і — дешевше. Це називається Піррова перемога: підкосили бізнес легальним виробникам і дали заробити нелегальним”, — зазначають журналісти.

Нарешті, законопроект № 4358 передбачає збільшення віку, з якого можна купувати сигарети, з 18 до 21 року, але таке рішення вимагає зміни Конституції і Цивільного кодексу, про що автори проекту знову не подумали — ця норма теж відхилялася депутатами.

Найімовірніше, цей законопроект повторить долю своїх попередників і знову провалиться, резюмує видання: “Ніхто не проти обмеження тютюну, але хтось має робити цю роботу професійно. Дилетанти-депутати просто даремно витрачають гроші платників податків, активісти — гранти своїх донорів”.

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