Новый антитабачный законопроект Лады Булах оказался копией старого и не будет принят парламентом - СМИ

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Законопроект № 4358, рекомендованный Комитетом Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования к первому чтению, может существенно перекроить рынок традиционных сигарет. При этом его инициаторы предлагают ряд поправок в законодательство, многие из которых не только не поспособствуют улучшению здоровья нации, а и навредят украинской экономике. Ранее попытки сделать похожее не находили поддержки парламента, в этот раз будет аналогично, говорится в статье издания “Hubs”.

Законопроекту № 4358 предшествовал проект под номерм № 2813 — он уже обсуждался профильным Комитетом ранее и был отправлен на доработку из-за радикальности содержащихся в нем предложений.

Инициаторы закона — народный депутат Лада Булах и общественная организация “Життя” — после очередной неудачной попытки ввести новые и неподкрепленные обоснованными расчетами правила на рынке табака в этот раз решили отказаться от некоторых своих идей (например, запретить брендирвование упаковки), но все равно в доработанной версии законопроекта под рабочим номером № 2813-Д (получивший при регистрации № 4358) оставили почти все те пункты, которые и стали причиной отклонения Комитетом первоначальной версии документа.

Так, в обновленной версии непроходного законопроекта остался запрет на производство пачек с закруглёнными краями, который уже был отклонен Комитетом. Как отмечает “Hubs”, принятие такого предложения потребует дорогостоящего переоборудования табачных фабрик и приведет к значительному экономическому ущербу для страны, так как Украина каждый год экспортирует сигарет на несколько сотен миллионов долларов, в том числе и в страны Евросоюза. Как отмечает издание, украинский госбюджет рискует недосчитаться этих денег в случае изменения дизайна пачек — Булах считает, что пачки должны быть исключительно кубической формы.

Также в обновленном законопроекте остался запрет на видимую выкладку табачных изделий в магазинах, который уже отклонялся парламентом не один, а два раза. “Не существует никаких доказательств того, что, если убрать сигареты с витрин, их будут покупать меньше. Может, будут покупать меньше легальных сигарет, но подделки и контрабанду будут покупать больше: они брендированы, доступны взору потребителя и — дешевле. Так что это называется Пиррова победа: подкосили бизнес легальным производителям и дали подзаработать нелегальным”, — отмечают журналисты.

Наконец, законопроект № 4358 предполагает увеличение возраста, с которого можно покупать сигареты, с 18 до 21 года, но такое решение требует изменения Конституции и Гражданского кодекса, о чем авторы проекта снова не подумали — эта норма тоже отклонялась депутатами.

Вероятнее всего, этот законопроект повторит судьбу своих предшественников и снова провалится, резюмирует издание: “Никто не против ограничения табака, но кто-то должен делать эту работу профессионально. Дилетанты-депутаты просто впустую тратят деньги налогоплательщиков, активисты — гранты своих доноров”.

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