Новим наставником "Сельти" став колишній керманич молодіжки "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Екс-спеціаліст тренерського штабу донецького “Шахтаря” Мігель Кардосо очолив іспанську “Сельту”, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт клубу.
На новому для себе посту, 46-річний португальський фахівець змінив аргентинця Антоніо Мохамеда, який був відправлений у відставку після домашньої поразки від мадридського “Реала” (2:4).
“Сельта” в даний момент займає 14 місце в турнірній таблиці Прімери, набравши 14 очок в 12 матчах.
Додамо також, 46-річний португалець в період з 2013 по 2016 роки був наставником “Шахтаря” U-21, а в сезоні 2016/17 був асистентом Фонсеки в першій команді “оранжево-чорних”.