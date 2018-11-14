Новым наставником "Сельты" стал бывший наставник молодежки "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Экс-специалист тренерского штаба донецкого “Шахтера” Мигель Кардосо возглавил испанскую “Сельту”, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт клуба.
На новом для себя посту, 46-летний португальский специалист сменил аргентинца Антонио Мохамеда, который был отправлен в отставку после домашнего поражения от мадридского “Реала” (2:4).
“Сельта” в данный момент занимает 14 место в турнирной таблице Примеры, набрав 14 очков в 12 матчах.
Добавим также, 46-летний португалец в период с 2013 по 2016 годы был наставником “Шахтера” U-21, а в сезоне 2016/17 был ассистентом Фонсеки в первой команде “оранжево-черных”.