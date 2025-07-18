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Нові компанії та фокус на ШІ: як пройшли Загальні збори IT Ukraine

Київ • УНН

 • 2200 перегляди

3 липня в Києві відбулися Загальні збори Асоціації IT Ukraine — закрита подія для учасників найбільшого національного об’єднання ІТ-бізнесу країни. У заході взяли участь керівники провідних компаній-членів асоціації, партнери, засновники, а також експертного середовища.

Нові компанії та фокус на ШІ: як пройшли Загальні збори IT Ukraine

3 липня в Києві відбулися Загальні збори Асоціації IT Ukraine — закрита подія для учасників найбільшого національного об’єднання ІТ-бізнесу країни. У заході взяли участь керівники провідних компаній-членів асоціації, партнери, засновники, а також експертного середовища. Favbet Tech виступила партнером зустрічі, передає УНН.

Загальні збори Асоціації IT Ukraine
Загальні збори Асоціації IT Ukraine

Подію відкрили вітальними промовами президент Асоціації IT Ukraine та співзасновник SoftServe Тарас Кицмей, начальник департаменту маркетингу UKRSIBBANK BNP Paribas Group Марʼян Хомин та маркетинг-менеджер Mercedes-Benz Ukraine Олексій Логінов.

Загальні збори Асоціації IT Ukraine — Марія Шевчук
Загальні збори Асоціації IT Ukraine — Марія Шевчук

У межах зустрічі було офіційно прийнято 23 нових компанії до складу Асоціації, а також підбито попередні підсумки роботи організації у першій половині 2025 року — від розбудови галузевої екосистеми та просування бренду України за кордоном до посилення експертизи комітетів.

Загальні збори Асоціації IT Ukraine
Загальні збори Асоціації IT Ukraine

Favbet Tech — учасник Асоціації IT Ukraine з 2022 року. Компанія системно підтримує галузеві події, а також є співініціатором створення AI-комітету Асоціації — експертної платформи для розвитку штучного інтелекту в Україні. У липні Favbet Tech також взяла участь у першій стратегічній сесії AI-комітету, присвяченій розробці дорожньої карти для АІ-напряму.

Загальні збори Асоціації IT Ukraine
Загальні збори Асоціації IT Ukraine

"Загальні збори IT Ukraine є гарним індикатором стану технологічного ринку країни. Приємно бачити, що навіть на фоні сучасних викликів Асоціація продовжує зростати та запускати нові проєкти для консолідації галузі", — зазначив СЕО Favbet Tech Артем Скрипник.

Загальні збори Асоціації IT Ukraine — Артем Скрипник
Загальні збори Асоціації IT Ukraine — Артем Скрипник
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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