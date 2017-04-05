Нові інспектори патрульної служби поповнили лави поліції Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Сьогодні, 5 квітня, присягу на вірність українському народу склали 54 нових патрульних поліцейських Києва. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Відбір майбутніх поліцейських складався з кількох етапів: тестування, медичного обстеження, перевірки рівня фізичної підготовки та співбесіди з поліцейською комісією.
Після відбору розпочався етап навчання, що тривав 80 навчальних днів (з 12 грудня 2017 року до 4 квітня 2017 року). З 62 кандидатів успішно завершили курс 54 поліцейських.
За словами заступника Голови Нацполіції — начальника патрульної поліції України Олександра Фацевича, частина з нових патрульних заступлять на службу в столиці вже цього вечора.
“Ви обрали не зовсім просту професію, бо патрульна поліція — це не лише красива форма та автомобілі, це щоденна важка праця”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, поліція розслідує публічне побиття неповнолітньої в чернігівській школі.