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Нові інспектори патрульної служби поповнили лави поліції Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Сьогодні, 5 квітня, присягу на вірність українському народу склали 54 нових патрульних поліцейських Києва. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

Відбір майбутніх поліцейських складався з кількох етапів: тестування, медичного обстеження, перевірки рівня фізичної підготовки та співбесіди з поліцейською комісією.

Після відбору розпочався етап навчання, що тривав 80 навчальних днів (з 12 грудня 2017 року до 4 квітня 2017 року). З 62 кандидатів успішно завершили курс 54 поліцейських.

За словами заступника Голови Нацполіції — начальника патрульної поліції України Олександра Фацевича, частина з нових патрульних заступлять на службу в столиці вже цього вечора.

“Ви обрали не зовсім просту професію, бо патрульна поліція — це не лише красива форма та автомобілі, це щоденна важка праця”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, поліція розслідує публічне побиття неповнолітньої в чернігівській школі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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