Новые инспекторы патрульной службы пополнили ряды полиции Киева

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54107 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105570 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162586 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119438 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118332 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113521 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104931 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107249 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103728 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155432 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Новые инспекторы патрульной службы пополнили ряды полиции Киева

Новые инспекторы патрульной службы пополнили ряды полиции Киева

Киев  •  УНН

 • 12852 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Сегодня, 5 апреля, присягу на верность украинскому народу составили 54 новых патрульных полицейских Киева. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отбор будущих полицейских состоял из нескольких этапов: тестирование, медицинского обследования, проверки уровня физической подготовки и собеседования с полицейским комиссией.

После отбора начался этап обучения, который длился 80 учебных дней (с 12 декабря 2017 по 4 апреля 2017 года). С 62 кандидатов успешно завершили курс 54 полицейских.

По словам заместителя Председателя Нацполиции - начальника патрульной полиции Украины Александра Фацевича, часть из новых патрульных заменят на службу в столице уже в этот вечер.

"Вы выбрали не совсем простую профессию, потому что патрульная полиция - это не только красивая форма и автомобили, это ежедневный тяжелый труд", - отметил он.

Как сообщал УНН, полиция расследует публичное избиение несовершеннолетнего в черниговской школе.

Украинские Национальные Новости

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