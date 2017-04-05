Новые инспекторы патрульной службы пополнили ряды полиции Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Сегодня, 5 апреля, присягу на верность украинскому народу составили 54 новых патрульных полицейских Киева. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Отбор будущих полицейских состоял из нескольких этапов: тестирование, медицинского обследования, проверки уровня физической подготовки и собеседования с полицейским комиссией.
После отбора начался этап обучения, который длился 80 учебных дней (с 12 декабря 2017 по 4 апреля 2017 года). С 62 кандидатов успешно завершили курс 54 полицейских.
По словам заместителя Председателя Нацполиции - начальника патрульной полиции Украины Александра Фацевича, часть из новых патрульных заменят на службу в столице уже в этот вечер.
"Вы выбрали не совсем простую профессию, потому что патрульная полиция - это не только красивая форма и автомобили, это ежедневный тяжелый труд", - отметил он.
Как сообщал УНН, полиция расследует публичное избиение несовершеннолетнего в черниговской школе.