Нові атаки окупантів по Харківщині: інформація щодо руйнувань уточнюється
Київ • УНН
Терористи завдали ударів по Чугуєву на Харківщині, деталі щодо руйнувань з'ясовуються. Раніше вночі було обстріляно Холодногірський район, де постраждали 4 особи.
Загарбники завдали ударів по Чугуєву на Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Наразі інформація щодо руйнувань уточнюється.
Нагадаємо
Уночі окупанти вже обстріляли Холодногірський район міста, пошкодивши житловий будинок та спричинивши пожежу. Додатково внаслідок атаки постраждав один чоловік, ще троє звернулися з гострою реакцією на стрес.
Обстріл Холодногірського району Харкова: що відомо про наслідки атаки28.10.24, 03:00 • 100836 переглядiв