Новые атаки оккупантов по Харьковщине: информация о разрушениях уточняется
Киев • УНН
Террористы нанесли удары по Чугуеву на Харьковщине, детали по разрушениям выясняются. Ранее ночью был обстрелян Холодногорский район, где пострадали 4 человека.
Захватчики нанесли удары по Чугуеву на Харьковщине. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Сейчас информация о разрушениях уточняется.
Напомним
Ночью оккупанты уже обстреляли Холодногорский район города, повредив жилой дом и вызвав пожар. Дополнительно в результате атаки пострадал один человек, еще трое обратились с острой реакцией на стресс.
Обстрел Холодногорского района Харькова: что известно о последствиях атаки28 октября 2024, 01:00 • 1802 просмотра