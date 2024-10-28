Новые атаки оккупантов по Харьковщине: информация о разрушениях уточняется

Захватчики нанесли удары по Чугуеву на Харьковщине. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Сейчас информация о разрушениях уточняется.

Напомним

Ночью оккупанты уже обстреляли Холодногорский район города, повредив жилой дом и вызвав пожар. Дополнительно в результате атаки пострадал один человек, еще трое обратились с острой реакцией на стресс.

Обстрел Холодногорского района Харькова: что известно о последствиях атаки