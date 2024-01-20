Новак Джокович здобув перемогу у свій 100-й матч у Мельбурні

Перемога Новака Джоковича над Мартіном Етчеверрі з Аргентини, в третьому раунді Australian Open має подвійне значення: серб став третім гравцем в історії, який досяг 100 матчів в Австралії після Роджера Федерера та Серени Вільямс, та першим, хто зіграв щонайменше 100 матчів на всіх турнірах Великого шолома.

Про це передає УНН із посиланням на телерадіокомпанію ORF.

Деталі

Перша ракетка світу, серб Новак Джокович 19 січня провів свій 100-й матч на першому турнірі Великого шолома в 2024 році, здобувши перемогу над Томасом Мартіна Етчеверрі (рейтинг АТП: 32) 6:3 6:3 7:6 (7/2).

Це був мій найкращий виступ на цьому турнірі. У цьому плані я дуже щасливий. Я знайшов правильні удари на тай-брейку – радісно сказав 36-річний гравець після гри.

Слід зазначити, що провівши свій 100-й матч на Australian Open Джокович став першим тенісистом, який досяг не менше ста матчів на всіх турнірах Великого шолома.

В Австралії сербський тенісист 10 разів вигравав титул і наразі, сподівається зробити це ще раз. Більше за нього в Мельбурні зіграли лише Серена Вільямс та Роджер Федерер: американка - 105 разів, а швейцарець - 117. Але тепер Джокович має реальні шанси перевершити цих двох великих легенд.

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Як відбувався матч

Проти Етчеверрі "Джокер" з самого початку все тримав під контролем. У перших двох сетах йому завжди вдавався ранній брейк. Джокович не допустив жодного брейк-пойнта на власній подачі і зламав подачу аргентинця в першому сеті з рахунком 3-2.

У другому сеті Джокович вирвався вперед з рахунком 3-1, а потім з легкістю втримав лідерство. За рахунку 5-3 він знову розгромив Етчеверрі, використавши свій третій сетбол. У третьому сеті аргентинець, 32-й номер світового рейтингу, тримав темп до 6-6. Потім Джокович взяв гору на тай-брейку.

Для виходу в чвертьфінал 36-річному Джоковичу необхідно перемогти француза Адріано Маннаріно (ATP 19), який у п'яти сетах переміг американця Бена Шелтона (ATP 16).

Australian Open-2024 в Мельбурні триватимуть до 28 січня.

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