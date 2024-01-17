"Значний крок назад": легенди великого тенісу Кріс Еверт і Мартіна Навратілова виступають проти фіналу WTA в Саудівській Аравії
Київ • УНН
Легенди тенісу Кріс Еверт і Мартіна Навратілова розкритикували можливе проведення фіналу WTA в Саудівській Аравії, наголосивши на послужному списку цієї країни щодо прав жінок і криміналізації ЛГБТ-спільноти. Вони заявили, що перенесення події туди було б "значним кроком назад".
Колишні тенісистки стверджують, що організація престижного фіналу сезону WTA (Жіноча тенісна асоціація) в Саудівській Аравії "несумісна з духом жіночого тенісу". Про це передає УНН із посиланням журнал Sports Illustrated.
Деталі
Колишні чемпіонки з тенісу Мартіна Навратілова та Кріс Еверт виступили проти можливого проведення фіналу WTA в Саудівській Аравії. У відкритому листі до боса WTA Стіва Саймона дві тенісні знаменитості минулих років попросили, щоб фінальний турнір сезону не був проведений в арабській країні.
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Жіноча організація WTA була заснована на засадах справедливості та рівності "для розширення прав і можливостей жінок у світі", але за словами відомих спортсменок, жінки в Саудівській Аравії не мають рівних прав, крім того ЛГБТ-спільнота в країні криміналізована.
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Доповнення
Протягом кількох місяців ходили чутки, що Саудівська Аравія організує турнір наприкінці року, але це ще не офіційно. Країна вже кілька років вкладає величезні кошти в організацію великих спортивних заходів. Минулого року Підсумковий турнір WTA проходив у Мексиці.
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