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"Значний крок назад": легенди великого тенісу Кріс Еверт і Мартіна Навратілова виступають проти фіналу WTA в Саудівській Аравії

"Значний крок назад": легенди великого тенісу Кріс Еверт і Мартіна Навратілова виступають проти фіналу WTA в Саудівській Аравії

Київ • УНН

 • 21419 перегляди

Легенди тенісу Кріс Еверт і Мартіна Навратілова розкритикували можливе проведення фіналу WTA в Саудівській Аравії, наголосивши на послужному списку цієї країни щодо прав жінок і криміналізації ЛГБТ-спільноти. Вони заявили, що перенесення події туди було б "значним кроком назад".

Колишні тенісистки стверджують, що організація престижного фіналу сезону WTA (Жіноча тенісна асоціація) в Саудівській Аравії "несумісна з духом жіночого тенісу". Про це передає УНН із посиланням журнал Sports Illustrated.

Деталі

Колишні чемпіонки з тенісу Мартіна Навратілова та Кріс Еверт виступили проти можливого проведення фіналу WTA в Саудівській Аравії. У відкритому листі до боса WTA Стіва Саймона дві тенісні знаменитості минулих років попросили, щоб фінальний турнір сезону не був проведений в арабській країні.

Ми визнаємо важливість поваги до різних культур і релігій, але саме тому ми вважаємо, що проведення фіналу WTA в Саудівській Аравії несумісне з духом і місією жіночого тенісу

- написали вони в листі.

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Жіноча організація WTA була заснована на засадах справедливості та рівності "для розширення прав і можливостей жінок у світі", але за словами відомих спортсменок, жінки в Саудівській Аравії не мають рівних прав, крім того ЛГБТ-спільнота в країні криміналізована.

Перенесення фіналу WTA до Саудівської Аравії було б значним кроком назад, який би зашкодив WTA, жіночому спорту та жінкам

 - продовжили Навратілова та Еверт.

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Доповнення

Протягом кількох місяців ходили чутки, що Саудівська Аравія організує турнір наприкінці року, але це ще не офіційно. Країна вже кілька років вкладає величезні кошти в організацію великих спортивних заходів. Минулого року Підсумковий турнір WTA проходив у Мексиці.

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