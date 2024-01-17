"Значний крок назад": легенди великого тенісу Кріс Еверт і Мартіна Навратілова виступають проти фіналу WTA в Саудівській Аравії

Колишні тенісистки стверджують, що організація престижного фіналу сезону WTA (Жіноча тенісна асоціація) в Саудівській Аравії "несумісна з духом жіночого тенісу". Про це передає УНН із посиланням журнал Sports Illustrated.

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Колишні чемпіонки з тенісу Мартіна Навратілова та Кріс Еверт виступили проти можливого проведення фіналу WTA в Саудівській Аравії. У відкритому листі до боса WTA Стіва Саймона дві тенісні знаменитості минулих років попросили, щоб фінальний турнір сезону не був проведений в арабській країні.

Ми визнаємо важливість поваги до різних культур і релігій, але саме тому ми вважаємо, що проведення фіналу WTA в Саудівській Аравії несумісне з духом і місією жіночого тенісу