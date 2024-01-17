"Значительный шаг назад": легенды большого тенниса Крис Эверт и Мартина Навратилова выступают против финала WTA в Саудовской Аравии

Бывшие теннисистки утверждают, что организация престижного финала сезона WTA (Женская теннисная ассоциация) в Саудовской Аравии "несовместима с духом женского тенниса". Об этом передает УНН с ссылкой журнал Sports Illustrated.

Детали

Бывшие чемпионки по теннису Мартина Навратилова и Крис Эверт выступили против возможного проведения финала WTA в Саудовской Аравии. В открытом письме к боссу WTA Стиву Саймону две теннисные знаменитости прошлых лет попросили, чтобы финальный турнир сезона не был проведен в арабской стране.

Мы признаем важность уважения к различным культурам и религиям, но именно поэтому мы считаем, что проведение финала WTA в Саудовской Аравии несовместимо с духом и миссией женского тенниса - написали они в письме.

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Женская организация WTA была основана на принципах справедливости и равенства "для расширения прав и возможностей женщин в мире", но по словам известных спортсменок, женщины в Саудовской Аравии не имеют равных прав, кроме того ЛГБТ-сообщество в стране криминализировано.

Перенос финала WTA в Саудовскую Аравию был бы значительным шагом назад, который бы навредил WTA, женскому спорту и женщинам - продолжили Навратилова и Эверт.

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Дополнение

В течение нескольких месяцев ходили слухи, что Саудовская Аравия организует турнир в конце года, но это еще не официально. Страна уже несколько лет вкладывает огромные средства в организацию крупных спортивных мероприятий. В прошлом году Итоговый турнир WTA проходил в Мексике.

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