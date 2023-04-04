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"Нова ядерна авантюра" росії створює пряму загрозу європейській безпеці - Боррель про заяву путіна щодо ядерної зброї в білорусі

"Нова ядерна авантюра" росії створює пряму загрозу європейській безпеці - Боррель про заяву путіна щодо ядерної зброї в білорусі

Київ • УНН

 • 873129 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. "Нова ядерна авантюра" росії, а саме заяви президента рф володимира путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі, створює пряму загрозу європейській безпеці. Вашингтон та Брюссель також обговорили роль Китаю у підтримці країни-агресора, заявив Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час брифінгу з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Уже не один рік, як путін почав руйнувати Україну, і, здається, він має намір продовжувати жорстоке кровопролиття та руйнування. Він продовжує ескалацію, попри те, що нічого не досягає. Його нова ядерна авантюра з ядерною зброєю в білорусі є новою ескалацією, що створює пряму загрозу європейській безпеці. Це відбувається за іронією долі після того, як лідер Китаю (Сі Цзіньпін - ред.) відвідав москву, згадав про необхідність миру та погодився з важливістю не розміщувати ядерну зброю за кордоном", - зауважив головний дипломат ЄС.

Деталі

Він повідомив, що напередодні зустрічі міністрів енергетичної ради ЄС-США обговорив з Блінкеном роль Китаю в підтримці росії, яка грубо порушує Статут ООН.

"Від постійного члена Ради Безпеки очікується, що він стане на захист міжнародного порядку. Китай має моральний обов’язок робити свій внесок у справедливість, він не може стати на бік агресора та підтримувати агресію військовим шляхом. Це наше послання Китаю з сьогоднішньої зустрічі та з усіх візитів Європейського Союзу до Пекіна", - наголосив Боррель.

За словами головного дипломата ЄС, позиція Пекіна щодо звірств та воєнних злочинів, які вчиняють російські окупанти в Україні, "визначатиме якість відносин" блоку та країни. Боррель повідомив, що підтримка трансатлантичною спільнотою Києва "залишається єдиною".

"Ми прагнемо продовжувати підтримувати Україну в її обороні, і ми продовжуватимемо колективний тиск на росію, щоб припинити широкомасштабні порушення міжнародного права. Ми робимо все можливе, надаємо військову, політичну та фінансову підтримку, щоб Україна перемогла", - підсумував дипломат.

Нагадаємо

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що якщо білорусь розмістить на своїй території ядерну зброю росії, блок готовий запровадити санкції проти країни.

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