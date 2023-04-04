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"Новая ядерная авантюра" россии создает прямую угрозу европейской безопасности - Боррель о заявлении путина о ядерном оружии в беларуси

Киев • УНН

 • 873126 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. "Новая ядерная авантюра" россии, а именно заявления президента рф владимира путина о размещении тактического ядерного оружия в беларуси, создает прямую угрозу европейской безопасности. Вашингтон и Брюссель также обсудили роль Китая в поддержке страны-агрессора, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время брифинга с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Уже не один год, как путин начал разрушать Украину, и, кажется, он намерен продолжать жестокое кровопролитие и разрушение. Он продолжает эскалацию, несмотря на то, что ничего не достигает. Его новая ядерная авантюра с ядерным оружием в беларуси является новой эскалацией, создающей прямую угрозу европейской безопасности. Это происходит по иронии судьбы после того, как лидер Китая (Си Цзиньпин - ред.) посетил москву, вспомнил о необходимости мира и согласился с важностью не размещать ядерное оружие за рубежом", - отметил главный дипломат ЕС.

Детали

Он сообщил, что накануне встречи министров энергетического совета ЕС-США обсудил с Блинкеном роль Китая в поддержке россии, которая грубо нарушает устав ООН.

"От постоянного члена Совета Безопасности ожидается, что он встанет на защиту международного порядка. Китай имеет моральный долг вносить свой вклад в справедливость, он не может встать на сторону агрессора и поддерживать агрессию военным путем. Это наше послание Китаю с сегодняшней встречи и со всех визитов Европейского Союза в Пекин", - подчеркнул Боррель.

По словам главного дипломата ЕС, позиция Пекина по зверствам и военным преступлениям, которые совершают российские оккупанты в Украине, "будет определять качество отношений" блока и страны. Боррель сообщил, что поддержка трансатлантическим сообществом Киева "остается единой".

"Мы стремимся продолжать поддерживать Украину в ее обороне, и мы будем продолжать коллективное давление на россию, чтобы прекратить широкомасштабные нарушения международного права. Мы делаем все возможное, оказываем военную, политическую и финансовую поддержку, чтобы Украина победила", - подытожил дипломат.

Напомним

Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что если беларусь разместит на своей территории ядерное оружие россии, блок готов ввести санкции против страны.

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