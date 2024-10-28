Нотаріус з Києва організувала схему привласнення спадщини померлих на понад мільйон гривень
Київ • УНН
У Києві викрито злочинну групу на чолі з приватним нотаріусом, які підробляли документи для привласнення коштів померлих. Злочинці встигли заволодіти понад мільйоном гривень у двох спадкоємців.
У Києві правоохоронці викрили злочинну групу на чолі з приватним нотаріусом, які привласнили кошти з рахунків померлих громадян на понад мільйон гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Києва.
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Спільники підробляли свідоцтва про право на спадщину й таким чином встигли заволодіти коштами двох законних спадкоємиць.
Організаторкою схеми виявилась 42-річна приватний нотаріус, у якої було ще троє спільників – двоє чоловіків та жінка віком від 40 до 43 років.
Так, у 2022 році до приватного нотаріуса звернулась 30-річна киянка для оформлення спадщини, яка залишилася після смерті батька. На підставі отриманого звернення зловмисниця звернулась з офіційним запитом до банку та з’ясувала, що на рахунку померлого зберігається близько 860 тисяч гривень, якими вирішила заволодіти. Фігурантка надала спадкоємиці підроблену відповідь від банківської установи, у якій була зазначена інша сума - 112 гривень, та надалі разом зі спільниками підробили свідоцтво про право на спадщину за заповітом на одного з учасників схеми й таким чином заволоділи грошима.
У 2023 році, за аналогічною схемою фігуранти заволоділи грошима іншої спадкоємиці, привласнивши близько 183 тисяч гривень з рахунку її померлого сина.
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