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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нотариус из Киева организовала схему присвоения наследства умерших на более миллиона гривен

Нотариус из Киева организовала схему присвоения наследства умерших на более миллиона гривен

Киев  •  УНН

08:34 • 731 просмотра

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В Киеве разоблачена преступная группа во главе с частным нотариусом, которые подделывали документы для присвоения средств умерших. Преступники успели завладеть более миллионом гривен у двух наследников.

В Киеве правоохранители разоблачили преступную группу во главе с частным нотариусом, которые присвоили средства со счетов умерших граждан на более миллиона гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева

Детали 

Сообщники подделывали свидетельства о праве на наследство и таким образом успели завладеть средствами двух законных наследниц.

Организатором схемы оказалась 42-летняя частный нотариус, у которой было еще трое сообщников - двое мужчин и женщина в возрасте от 40 до 43 лет.

Так, в 2022 году к частному нотариусу обратилась 30-летняя киевлянка для оформления наследства, которое осталось после смерти отца. На основании полученного обращения злоумышленница обратилась с официальным запросом в банк и выяснила, что на счету умершего хранится около 860 тысяч гривен, которыми решила завладеть. Фигурантка предоставила наследнице поддельный ответ от банковского учреждения, в котором была указана другая сумма - 112 гривен, и в дальнейшем вместе с сообщниками подделали свидетельство о праве на наследство по завещанию на одного из участников схемы и таким образом завладели деньгами.

В 2023 году, по аналогичной схеме фигуранты завладели деньгами другой наследницы, присвоив около 183 тысяч гривен со счета ее умершего сына.

Всем задержанным сообщено о подозрении в совершении мошенничества, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Не брал, а давал: чиновнику ТЦК сообщили о подозрении в предоставлении 2 тыс. долларов взятки коллеге26 октября 2024, 14:20 • 20655 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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