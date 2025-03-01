Норвегія планує збільшити фінансову підтримку для України - премʼєр
Київ • УНН
Норвезький уряд планує звернутися до парламенту щодо збільшення допомоги Україні. Раніше країна вже погодила 155 млрд крон підтримки до 2030 року.
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що уряд країни найближчим часом звернеться до парламенту з пропозицією збільшити фінансову допомогу Україні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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У своєму інтерв’ю громадському телеканалу NRK він зазначив, що це рішення стане частиною нової стратегії підтримки України в умовах війни з росією.
Сьогодні я можу сказати, що в найближчому майбутньому ми повернемося до парламенту з пропозицією про збільшення підтримки,
Як повідомляє ЗМІ, наприкінці минулого року парламент Норвегії погодився витратити загалом 35 мільярдів норвезьких крон (3,12 мільярда доларів США) на військову і цивільну підтримку України у 2025 році і загалом 155 мільярдів крон у період з 2023 по 2030 рік.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна цього року надасть Україні 4,5 млрд фунтів стерлінгів ($5,6 млрд, 5,43 млрд євро) допомоги, а також анонсував найбільший пакет санкцій від Британії з початку війни.
Крім того, за його словами, країни G7 мають також знизити ціни на нафту.