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Норвегія планує збільшити фінансову підтримку для України - премʼєр

Київ • УНН

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Норвезький уряд планує звернутися до парламенту щодо збільшення допомоги Україні. Раніше країна вже погодила 155 млрд крон підтримки до 2030 року.

Норвегія планує збільшити фінансову підтримку для України - премʼєр

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що уряд країни найближчим часом звернеться до парламенту з пропозицією збільшити фінансову допомогу Україні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

У своєму інтерв’ю громадському телеканалу NRK він зазначив, що це рішення стане частиною нової стратегії підтримки України в умовах війни з росією. 

Сьогодні я можу сказати, що в найближчому майбутньому ми повернемося до парламенту з пропозицією про збільшення підтримки,

- сказав Стере в інтерв'ю NRK.

Як повідомляє ЗМІ, наприкінці минулого року парламент Норвегії погодився витратити загалом 35 мільярдів норвезьких крон (3,12 мільярда доларів США) на військову і цивільну підтримку України у 2025 році і загалом 155 мільярдів крон у період з 2023 по 2030 рік.

Нагадаємо 

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна цього року надасть Україні 4,5 млрд фунтів стерлінгів ($5,6 млрд, 5,43 млрд євро) допомоги, а також анонсував найбільший пакет санкцій від Британії з початку війни. 

Крім того, за його словами, країни G7 мають також знизити ціни на нафту.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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