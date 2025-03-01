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Норвегия планирует увеличить финансовую поддержку для Украины - премьер

Киев • УНН

 • 37656 просмотра

Норвежское правительство планирует обратиться в парламент относительно увеличения помощи Украине. Ранее страна уже согласовала 155 млрд крон поддержки до 2030 года.

Норвегия планирует увеличить финансовую поддержку для Украины - премьер

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что правительство страны в ближайшее время обратится в парламент с предложением увеличить финансовую помощь Украине. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали 

В своем интервью общественному телеканалу NRK он отметил, что это решение станет частью новой стратегии поддержки Украины в условиях войны с Россией. 

Сегодня я могу сказать, что в ближайшем будущем мы вернемся в парламент с предложением об увеличении поддержки,

- сказал Стере в интервью NRK.

Как сообщает СМИ, в конце прошлого года парламент Норвегии согласился потратить всего 35 миллиардов норвежских крон (3,12 миллиарда долларов США) на военную и гражданскую поддержку Украины в 2025 году и всего 155 миллиардов крон в период с 2023 по 2030 год.

Напомним 

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна в этом году предоставит Украине 4,5 млрд фунтов стерлингов ($5,6 млрд, 5,43 млрд евро) помощи, а также анонсировал самый большой пакет санкций от Британии с начала войны. 

Кроме того, по его словам, страны G7 должны также снизить цены на нефть.

Алина Волянская

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