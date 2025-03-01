Норвегия планирует увеличить финансовую поддержку для Украины - премьер
Киев • УНН
Норвежское правительство планирует обратиться в парламент относительно увеличения помощи Украине. Ранее страна уже согласовала 155 млрд крон поддержки до 2030 года.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что правительство страны в ближайшее время обратится в парламент с предложением увеличить финансовую помощь Украине. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В своем интервью общественному телеканалу NRK он отметил, что это решение станет частью новой стратегии поддержки Украины в условиях войны с Россией.
Сегодня я могу сказать, что в ближайшем будущем мы вернемся в парламент с предложением об увеличении поддержки,
Как сообщает СМИ, в конце прошлого года парламент Норвегии согласился потратить всего 35 миллиардов норвежских крон (3,12 миллиарда долларов США) на военную и гражданскую поддержку Украины в 2025 году и всего 155 миллиардов крон в период с 2023 по 2030 год.
Напомним
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна в этом году предоставит Украине 4,5 млрд фунтов стерлингов ($5,6 млрд, 5,43 млрд евро) помощи, а также анонсировал самый большой пакет санкций от Британии с начала войны.
Кроме того, по его словам, страны G7 должны также снизить цены на нефть.