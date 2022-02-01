Норвегія знімає більшість обмежень, незважаючи на зростання кількості випадків зараження COVID-19

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Ресторанам знову буде дозволено подавати алкоголь після 11 години вечора, робота з будинку більше не буде обов'язковою, а обмеження у 10 відвідувачів в приватних будинках буде знято, заявив на пресконференції Йонас Гар Стьоре.

"Навіть якщо заразиться набагато більше людей, госпіталізованих буде менше. Ми добре захищені вакцинами. Це означає, що ми можемо послабити багато заходів, навіть незважаючи на швидке зростання кількості випадків зараження", - додав Стьоре.

Оголошення послідувало за аналогічними рішеннями сусідньої Данії та інших європейських країн, включаючи Велику Британію, Ірландію та Нідерланди, які послабили або зняли обмеження за останні тижні.

У грудні Норвегія ввела частковий карантин для боротьби з варіантом коронавірусу Omicron, що швидко розповсюджується.

Знімаючи більшість обмежень, країна збереже основні заходи соціального дистанціювання, вимагаючи, щоб люди трималися на відстані не менше одного метра один від одного і носили маску для обличчя в людних місцях, що, як і раніше, заважає роботі таких підприємств, як нічні клуби та деякі розважальні заклади.

Очікується, що послаблення призведе до ще швидшого поширення вірусу, і уряд продовжить стежити за ситуацією.

"Ми не знаємо, чи це початок кінця пандемії", - повідомив прем'єр, додавши, що можливе посилення карантину в майбутньому.

Додамо

За даними Національного інституту громадської охорони здоров'я (FHI), три чверті всіх норвежців отримали як мінімум дві дози вакцини проти коронавірусу, а половина населення також отримала повторне щеплення.

Але кількість випадків зараження зросте, коли обмеження буде знято.

"Ми зіткнемося з хвилею пандемії в найближчі місяць або два", - заявила глава FHI Камілла Столтенберг.

Минулого тижня Норвегія пом'якшила правила карантину, у багатьох випадках замінивши обов'язковий карантин щоденним тестовим режимом.