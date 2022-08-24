Норвегія та Велика Британія передадуть Україні мікродрони

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У заяві міністерства оборони Норвегії йдеться, що норвезькі безпілотники Black Hornet від виробників Teledyne FLIR коштують до 9,25 млн доларів.

Пакет включає підрозділи Black Hornet, запасні частини, транспортування та навчання, які фінансуватимуться британським фондом, в який Норвегія зробила свій внесок, за даними міністерства.

"Дрон використовується для розвідки та ідентифікації цілей. Він простий в експлуатації, надійний, його важко виявити, і він особливо добре підходить для ведення бойових дій у міських районах", - заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

У міністерстві додали, що Україна запросила цей тип техніки для допомоги у війні.

"Ці передові безпілотники допоможуть українським військам отримати життєво важливу перевагу на полі бою", - заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

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