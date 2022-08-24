Норвегия и Великобритания передадут Украине микродроны

Детали

В заявлении министерства обороны Норвегии говорится, что норвежские беспилотники Black Hornet от производителей Teledyne FLIR стоят до 9,25 млн долларов.

Пакет включает подразделения Black Hornet, запасные части, транспортировку и обучение, которые будут финансироваться британским фондом, в который Норвегия внесла свой вклад, по данным министерства.

"Дрон используется для разведки и идентификации целей. Он прост в эксплуатации, надежен, его трудно обнаружить, и он особенно хорошо подходит для ведения боевых действий в городских районах", - заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

В министерстве добавили, что Украина запросила этот тип техники для помощи в войне.

"Эти передовые беспилотники помогут украинским войскам получить жизненно важное преимущество на поле боя", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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