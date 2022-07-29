росія зазнає невдачі у багатьох сферах війни з Україною – міністр оборони Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що росія зазнає невдачі у «багатьох сферах» у війні в Україні, і президент путін може знову спробувати змінити стратегію. Про це інформує Sky News, передає УНН.
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"В даний час росіяни зазнають невдачі на місцях у багатьох сферах ... Плани путіна A, B і C зазнали невдачі, і він може звернутися до плану D", - сказав Воллес телеканалу Sky News.
Додамо
Впродовж усієї війни в Україні росія дотримувалася єдиної мети. Мета, яку має путін, — підпорядкування українського народу та знищення його суверенітету. Це те, що путін описав у своїй промові напередодні вторгнення.
Протягом усієї війни путіна проти України його основна мета не змінювалася. Що змінилося після 24 лютого, так це способи та засоби, які він використав для досягнення цієї мети.